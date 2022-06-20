المكتب الإعلامي لميقاتي: لا موقف له من الاستشارات قبل كلمة النواب 

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “يتم التداول بأخبار وتسريبات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد، من الواضح أن هذه الأخبار هدفها استدراج ردة فعل من الرئيس ميقاتي، علما أن دولته كان واضحا منذ البداية بإعلانه أن لا موقف من قبله قبل كلمة السادة أعضاء مجلس النواب.



وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد أن كل ما ينسب إلى مصادر الرئيس ميقاتي غير صحيح، وأن أي خبر يتعلق بالرئيس ميقاتي لا يعتد به ما لم يكن صادرا عنه شخصيا أو عن مكتبه الإعلامي، فاقتضى التوضيح”.

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