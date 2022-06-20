Homeوزارة الصحة: 360 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدةلبنان وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة By cedro 06/20/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “360 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104071، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة المعارضة قد تسمي نواف سلام رئيسا للحكومة 06/21/2022 اجتماع مرتقب للنواب السنّة برعاية المفتي لتحديد مواصفات… 06/20/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةعاجللبنانواحدةوزارةوفاة شارك
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