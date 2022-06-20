رابطة موظفي الإدارة العامة دعت إلى الاعتصام الخميس في سرايا صيدا
لفتت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الى أنه “مع بداية الأسبوع الثاني على اضرابنا المفتوح وبعد شكر جميع الموظفين على التزامهم، شددت على ” ضرورة الإستمرار بهذا الإضراب من أجل كرامة الوظيفة اولا و التي نستمد كرامتنا منها، ومن أجل صون حقوقنا و حقوق أبناءنا بالحياة الكريمة والتي نسعى الى تحقيقها و تذليل المعوقات أمامها”.
ودعت الرابطة الى “الاعتصام في باحة سرايا صيدا عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل والحشد بكثافة ضروري جدا لإيصال صرختنا لمن لم يسمعها بعد”.
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