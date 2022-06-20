Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

إنقطاع المياه عن بلدات النبطية يزيد تفاقم الازمات الحياتية والحلول غائبة

By cedro


تحقيق علي داود 

مواضيع متعلقة

المعارضة قد تسمي نواف سلام رئيسا للحكومة

اجتماع مرتقب للنواب السنّة برعاية المفتي لتحديد مواصفات…

تكاد كل بلدات النبطية تشتري المياه بالصهاريج نتيجة الشح من آبار مصلحة مياه نبع الطاسة بسبب عدم توفر المازوت لتشغيل المولدات والانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي ما يزيد الازمة ويفاقمها وتتضاعف معها معاناة المواطنين من النواحي المادية والمعنوية. 
لا تتوقف الجرارات الزراعية بهديرها المزعج لا ليلا ولا نهارا عن  نقل المياه من الآبار الخاصة الى المواطنين وبلغت تكلفة الصهريج سعة عشرين برميلا ما يقارب  ال 600 ألف ليرة في بعض البلدات ما يضاعف الازمات الحياتية والانمائية التي تعانيها المنطقة بدءا  بالتقنين القاسي للتيار الكهربائي الذي لا يحصل عليه المواطنون سوى ساعتين كل 24 ساعة ويلجأون لتأمينه من خلال الاشتراك بالمولدات الخاصة التي حددت تسعيرة ال 5 أمبير بمليون ونصف شهريا على الأقل تماشيا مع قرار وزارة الطاقة. لكن غالبية اصحاب المولدات لم يلتزموا بهذا الرقم متذرعين بارتفاع اسعار المازوت وانقطاع كهرباء الدولة كثيرا. 
والى هذه الأزمات، أزمة النفايات فاتحاد بلديات الشقيف المختص بحل قضية النفايات لم يتمكن من تشغيل معمل الفرز لصعوبات تقنية وخلافات على من سترسو مناقصة التشغيل وجمع وكنس النفايات وكأن في الامر تجارة رابحة لمن يعنيه الامر حسب  الأهالي في المنطقة.  
وقال عدنان بعلبكي وهو صاحب صهريج: “انقطاع المياه تعاني منه معظم البلدات وانقل المياه الى المواطنين في النبطية وكفرجوز وشوكين وحبوش وكفررمان والنبطية الفوقا بسعر700 الفا  حسب بعد المسافة لانني أدفع  100 الف عن كل صهريج لصاحب البئر الخاص من حبوش. وامام ضغط انقطاع المياه، فإنه أبلغنا أنه سيرفع التعرفة مما اضطرني الى رفع سعر الصهريج وهذا ليس شأني انما شأن  اصحاب الآبار الخاصة الذين يستغلون الازمة  لرفع تعرفة كل صهريج. الطلب يزداد  من قبل المواطنين نظرا لارتفاع حرارة الطقس والحاجة الملحة للمياه للاستخدام المنزلي”. 
ولفت عماد فقيه من  كفرتبنيت: “وكأنه لا يكفينا الازمات التي نمر فيها من دون اي تدخل من المعنيين  بأمورنا  الحياتية ففي الطرقات نفايات وروائح كريهة وباتت تقتات منها الكلاب المسعورة التي أقدمت على نهش 3 مواطنين. ومعاناتنا مع تقنين التيار الكهربائي حدث ولا حرج لتتفاقم الامور منذ ايام بانقطاع مياه الشفة الامر الذي يدفعنا لشرائها بالصهاريج. تحتاج العائلة على الاقل لأربعة صهاريج! معاناتنا تتدحرج ككرة الثلج ولا من يسمع اصوات الاستغاثة وما سمعناه من كلام قبل الانتخابات انتهى مفعوله بانتهائها مساء اليوم ذاته”. 
وقال علي حيدر من ارنون: “رغم فقداننا للمياه والكهرباء وتكبدنا دفع الفاتورة مرتين، ماذا عن النازح السوري الذي لا يدفع لا ثمن الكهرباء ولا المياه منذ   سنوات”.  
ولفت محمد علي عليق من يحمر الى ان “نواب النبطية وعدونا قبل الانتخابات بأن المياه ستعود الى البلدة وهي المحرومة منها منذ ربع قرن”. وقال: “الوعود تتبخر ومشكلتنا ان نهر الليطاني لا يبعد عن البلدة سوى امتار وبلديتنا غائبة عن حل المشكلة وكأن الأمر لا يعنيها. وجهنا لها تكرارا نداءات وصرخات وكان الرد انها مشكلة مزمنة قبل ان تولد البلدية الاولى منذ 12 سنة. من إنجازات بلديتنا أنها أقامت مكبا عشوائيا في منطقة جمالية تشرف على الليطاني على مصادر ينابيع جوفية. كيف يريدون دعم المواطن وهم يتهربون من تلبية حاجاته الحياتية واهمها المياه والكهرباء؟”. 

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 20/06/2022

لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي: لا موقف له من الاستشارات قبل كلمة النواب 

لبنان

وزارة الصحة: 360 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة

لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة دعت إلى الاعتصام الخميس في سرايا صيدا

لبنان

القبض على 2 من الاشخاص الخطرين المسلحين بصورة دائمة

لبنان

اعتصام لمتقاعدي الجيش في الهرمل: لارسال لجنة للوقوف على وضع المستوصف المهدد بالاقفال

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف مطلوب في الشراونة عمل لصالح أبو سلّة

الجيش: توقيف مطلوب في برج البراجنة لارتكابه جرائم، منها…

اعتصام تحذيري للعاملين في مستشفى سبلين الحكومي

بيان توضيحي لمستشفى هيكل عن رفض استقبال طفلة مريضة: الخبر…

لجنة إدارية جديدة لنادي الكهرباء ذوق مكايل برئاسة سابا مخلوف

1 من 5

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com