Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الاحد 4 ايلول 2022.. خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل سيرتفع؟

By admin
سعر الدولار
سعر الدولار في لبنان الاحد 4 ايلول 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الاحد ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

مواضيع متعلقة

بيبلوس للتعهدات الكهربائية تحذر: أيلول آخر مهلة لتحويل…

انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة

سعر الدولار صباح اليوم الاحد في السوق السوداء 34.400 – 34.450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

أخبار إقتصادية

مخاوف من فوضى في سعر صرف الدولار

كشف الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان أن “مصرف لبنان باع الكثير من الدولارات خلال اليومين الماضيين”، مشيراً إلى أنّ “مسار الدولار تصاعدي”، وقال: “لا يمكننا الحديث عن سقف للسعر إلّا إذا حصل أمر ما”.
وفي حديث عبر قناة الـ”MTV”، لفت بوسليمان إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إنّما يدل على أن هناك تلاعب بالسوق الموازية في اليومين الماضيين، وقد يكون الهدف سياسياً”، وأضاف: “قبل الفراغ الرئاسي، فإن سبب الارتفاع في سعر الدولار مُرتبطاً بتدخلات سياسية. مع هذا، هناك مخاوف من فوضى في سعر صرف الدولار في السوق الموازية في حصول فراغ ضمن رئاسة الجمهورية”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

سعر الدولار في لبنان السبت 3 ايلول 2022

إقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات وارتفاع سعر البنزين

إقتصاد

شقير: لإطلاق خطة طوارئ للشمال للحيلولة دون حصول إنفجار إجتماعي

إقتصاد

كاريتاس لبنان اطلقت المنصّة الالكترونية لدعم المشاريع والمِهن الصّغيرة

إقتصاد

زينون اتصل بمكتب فياض لوضع جدول جديد للغاز يترافق مع تقلبات سعر الصرف

إقتصاد

حميه: ايرادات المطار تزداد

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

تجمع اصحاب المحطات: نبهنا من الاقفال القسري وغالبية المحطات…

بلبلة في سوق الصّرّافين بسبب الدّولار.. وتوقف عدد منهم عن…

ارتفاع اضافي بسعر البنزين

سعر الدولار الجمعة 2 ايلول 2022.. عوائد السياحة ترفع معنويات…

أول تعليق لصندوق النقد على خطوات لبنان: لا تزال هناك “أوجه…

1 من 1٬114

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More