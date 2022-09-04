سعر الدولار في لبنان الاحد 4 ايلول 2022.. خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل سيرتفع؟

سعر الدولار في لبنان الاحد 4 ايلول 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الاحد ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار صباح اليوم الاحد في السوق السوداء 34.400 – 34.450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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مخاوف من فوضى في سعر صرف الدولار

كشف الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان أن “مصرف لبنان باع الكثير من الدولارات خلال اليومين الماضيين”، مشيراً إلى أنّ “مسار الدولار تصاعدي”، وقال: “لا يمكننا الحديث عن سقف للسعر إلّا إذا حصل أمر ما”.

وفي حديث عبر قناة الـ”MTV”، لفت بوسليمان إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إنّما يدل على أن هناك تلاعب بالسوق الموازية في اليومين الماضيين، وقد يكون الهدف سياسياً”، وأضاف: “قبل الفراغ الرئاسي، فإن سبب الارتفاع في سعر الدولار مُرتبطاً بتدخلات سياسية. مع هذا، هناك مخاوف من فوضى في سعر صرف الدولار في السوق الموازية في حصول فراغ ضمن رئاسة الجمهورية”.