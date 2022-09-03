انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة

تشهد معظم بلدات قضاء الكورة منذ مساء امس انقطاع خطوط الهاتف الأرضية وشبكة الانترنتDsl، مما تسبب بحال من الارباك لاصحاب المصالح والافراد.

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