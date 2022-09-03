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إقتصاد

انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة

By admin


تشهد معظم بلدات قضاء الكورة منذ مساء امس انقطاع خطوط الهاتف الأرضية وشبكة الانترنتDsl، مما تسبب بحال من الارباك لاصحاب المصالح والافراد.

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