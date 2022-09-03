Homeانقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورةإقتصاد انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة By admin 09/03/2022 شارك تشهد معظم بلدات قضاء الكورة منذ مساء امس انقطاع خطوط الهاتف الأرضية وشبكة الانترنتDsl، مما تسبب بحال من الارباك لاصحاب المصالح والافراد. مواضيع متعلقة بيبلوس للتعهدات الكهربائية تحذر: أيلول آخر مهلة لتحويل… 09/03/2022 سعر الدولار في لبنان السبت 3 ايلول 2022 09/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالكورةالهاتفانقطاعخطوطقضاءوالانترنت شارك
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