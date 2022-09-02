شقير: لإطلاق خطة طوارئ للشمال للحيلولة دون حصول إنفجار إجتماعي

إستقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وبحث معه في آخر المستجدات لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الشمال.

ووفق بيان، استمع شقير الى عرض من الحريري حول “خطورة الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصعوبات الهائلة التي تواجه القطاع التجاري في الشمال ومعاناة التجار لا سيما الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم واقفال مئات المؤسسات والخوف من انهيار القطاع”، وأكد ان “الوضع في لبنان ينزلق من سيىء الى أسوأ وان مختلف القطاعات الاقتصادية باتت أمام خطر داهم في حال استمرار الأمور على ما هي عليه”.

وإذ أكد “ضرورة العمل على إطلاق خطة طوارئ إقتصادية إجتماعية للشمال في القريب العاجل للحيلولة دون حصول إنفجار إجتماعي”، شدد على “ضرورة إنجاز حلول سياسية مستدامة، لا سيما إنتخاب رئيس جمهوية وتشكيل حكومة للسير بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة التعافي الإقتصادي والمالي والقوانين الإصلاحية المطلوبة، لأن هذا الأمر يشكل الممر الوحيد والالزامي لمعالجة كل الأزمات والتحديات الداهمة وإعادة البلاد الى طريق التعافي والنهوض”.