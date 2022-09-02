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إقتصاد

زينون اتصل بمكتب فياض لوضع جدول جديد للغاز يترافق مع تقلبات سعر الصرف

By cedar


اكدت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في بيان انه “على أثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب  وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض طالبا منه إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على  الأراضي اللبنانية كافة من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما وحماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء”.

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