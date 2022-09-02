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إقتصاد

تجمع اصحاب المحطات: نبهنا من الاقفال القسري وغالبية المحطات بدأت اغلاق ابوابها لوقف النزف

By cedar


اعلن تجمع اصحاب المحطات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 بالمائة من الجعالة التي من الاصل لا تصل كلها ولا تكفي لسد حاجات المحطات ، وبعد ان كنا نبهنا في المؤتمر الصحافي تاريخ23/8/2022 الى ان الاقفال سيكون قسريا.  بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق ابوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الازمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين”.

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وطالب التجمع “وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ان يلحظا جدول الاسعار جعالة اصحاب المحطات الذين يتكبدون الكثير من الخسائر نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار  ولم يعد لديهم القدرة على الاستمرار”، مؤكدين انهم” حرصاء على مصلحة المواطن وتأمين المحروقات لكن اذا استمر الوضع على هذا الحال سيضطرون الى الاقفال الكلي في مختلف المناطق اللبنانية”.

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