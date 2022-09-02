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إقتصاد

بلبلة في سوق الصّرّافين بسبب الدّولار.. وتوقف عدد منهم عن بيع الدولار

By admin


تباينت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، فبعض المنصات أظهرت سعر 34 ألفاً و350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35 ألفاً و600 ليرة.

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هذا الأمر أدّى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة وفق ما قال مصدر للـ”mtv”، ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

ويواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه منذ يوم أمس، فوصل بعد الظهر إلى 34 ألفاً و100 ليرة لبنانية، ما دفع وزارة الطاقة والمياه إلى إصدار جدول أسعار المحروقات للمرة الثانية في اليوم عينه.

ولاحقاً، بات سعر الدولار في السوق السوداء 35550 ليرة للمبيع و35650 للشراء.

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