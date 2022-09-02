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إقتصاد

ارتفاع اضافي بسعر البنزين

By cedar


ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان 2000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي: 
البنزين 95 أوكتان: 603000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 617000 ليرة

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