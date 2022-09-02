Homeارتفاع اضافي بسعر البنزينإقتصاد ارتفاع اضافي بسعر البنزين By cedar 09/02/2022 شارك ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان 2000 ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي: البنزين 95 أوكتان: 603000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 617000 ليرة مواضيع متعلقة جدول جديد لأسعار المحروقات وارتفاع سعر البنزين 09/02/2022 شقير: لإطلاق خطة طوارئ للشمال للحيلولة دون حصول إنفجار… 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادارتفاعاضافيالبنزينبسعرعاجل شارك
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