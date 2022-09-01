الذهب يتراجع دون 1700 دولار بضغط من رهانات الرفع الحاد لأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المائة إلى 1716.60 دولار.

وبحسب “رويترز”، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب إذ رفع ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 17.74 دولار للأوقية لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وهبط البلاتين 0.7 في المائة إلى 840.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2098.53 دولار.