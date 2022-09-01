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معهد البحوث الصناعية أعلن المواصفات الالزامية المطبقة على المنتجات المستوردة خلال آب

By cedro


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أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2022، جاء فيه:

  • البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد                                                                                         3.148  بيان جمركي
  • البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:                                                              83     بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (68)، مستلزمات طبية (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)، أجهزة طاقة (2)،

أجهزة ضغط (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

  • البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح                                                                          76   بيان جمركي

  • البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:                                                          7     بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 44.65% – 8184  كرتونة – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 23.6% – 720  كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 36.6% – 600 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/صمام للقلب معقم –  قطعة واحدة – هولندا – مطار بيروت/مستلزمات طبية غير معقمة – عدم وجود المعلومات التقنية و عدم تأمين الشهادات المطلوبة – 140 قطعة – باكستان – مطار بيروت/برادات – قيمة التردد Hz 60 – 4 قطع – إسبانيا – مرفأ بيروت/برادات – قيمة التردد Hz 60 – قطعتين – إيطاليا – مرفأ بيروت.

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