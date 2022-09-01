معهد البحوث الصناعية أعلن المواصفات الالزامية المطبقة على المنتجات المستوردة خلال آب

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2022، جاء فيه:

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.148 بيان جمركي

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (68)، مستلزمات طبية (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)، أجهزة طاقة (2)،

أجهزة ضغط (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 76 بيان جمركي

البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 7 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 44.65% – 8184 كرتونة – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 23.6% – 720 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 36.6% – 600 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/صمام للقلب معقم – قطعة واحدة – هولندا – مطار بيروت/مستلزمات طبية غير معقمة – عدم وجود المعلومات التقنية و عدم تأمين الشهادات المطلوبة – 140 قطعة – باكستان – مطار بيروت/برادات – قيمة التردد Hz 60 – 4 قطع – إسبانيا – مرفأ بيروت/برادات – قيمة التردد Hz 60 – قطعتين – إيطاليا – مرفأ بيروت.