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مدير مستشفى طرابلس ناشد ميقاتي والقرم وكريدية ايجاد حل لمشكلة سنترال التبانة وانقطاع خطوط الهاتف والانترنت

By cedro


ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني قرم ورئيس هيئة “اوجيرو” المهندس عماد كريدية ب”ضرورة الاسراع بحل مشكلة  سنترال التبانة  لانقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت، مما  يعيق حركة الإتصالات بالاطباء خارج المستشفى ومتابعة وضع المرضى وينعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح (كورونا) ومركز إصدار بطاقات الاستشفاء”.

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