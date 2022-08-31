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إقتصاد

IDM و CYBERIA اعتذرتا من المشتركين: اعطال اوجيرو تطال كل الشركات المزوّدة لخدمة الانترنت

By cedro


اصدرت شركتا  IDM وCyberia بيانا جاء فيه:” توقفت خدمة الانترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة. إنّ هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرّقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، كما وهو نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات المزوّدة لخدمة الانترنت في لبنان. تعتذر شركتا IDM وCyberia عن هذه الأعطال التي تأثّر منها المواطنون والحركة الاقتصاديّة، وهما تعملان بقدر المستطاع على الاسراع في إعادة الخدمة الى المشتركين، وقد تمكّنتا من إعادتها لدى بعض المشتركين، ولا سيّما لدى الشّركات لكي تتمكن من متابعة أعمالها، وتحديدًا تلك التي لديها خدمة الانترنت اللاسلكية التابعة لشركة GDS. وتتمنّى الشركتان ان تتمّ معالجة الأوضاع من قبل أوجيرو في أسرع وقت ممكن، كما وتضعان نفسهما بتصرّف وزارة الاتصالات للمساعدة حيث يلزم لإعادة الخدم

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