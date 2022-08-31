Homeسعر الدولار ظهر اليوم الاربعاء 31 آب 2022إقتصاد سعر الدولار ظهر اليوم الاربعاء 31 آب 2022 By admin 08/31/2022 شارك يسجل سعر الدولار ظهر اليوم الاربعاء 31-8-2022 في السوق السوداء بين 32.100 – 32.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد. مواضيع متعلقة أول تعليق لصندوق النقد على خطوات لبنان: لا تزال هناك “أوجه… 09/01/2022 الذهب يتراجع دون 1700 دولار بضغط من رهانات الرفع الحاد… 09/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالاربعاءالدولارسعرظهر شارك
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