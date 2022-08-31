سعر الدولار ظهر اليوم الاربعاء 31 آب 2022

يسجل سعر الدولار ظهر اليوم الاربعاء 31-8-2022 في السوق السوداء بين 32.100 – 32.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

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