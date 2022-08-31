سعر الدولار صباح اليوم الاربعاء 31 آب 2022

سعر الدولار في لبنان الاربعاء 31-8-2022

يسجل سعر الدولار صباح اليوم الاربعاء 31-8-2022 في السوق السوداء بين 32.000 – 32.050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.