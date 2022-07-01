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إقتصاد

فياض يوضح.. هل من اتفاق مع أصحاب المولدات الخاصة حول اعتماد تسعيرة الصرف للسوق الموازي؟

By cedar


صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه التوضيح التالي:

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“تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بياناً صادراً عن ما يسمى اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة يدّعي انه وبعد الاجتماع في وزارة الطاقة تقرّر اعتماد تسعيرة الصرف للسوق الموازي لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية.

ان وزير الطاقة والمياه ينفي حصول اي اتفاق في هذا الصدد مع أصحاب المولدات الخاصة، وبخاصةً أن هذا الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة التي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط.

ان وزارة الطاقة والمياه إذ تحض المواطنين على دفع فواتيرهم بالليرة اللبنانية في الايام الأولى من الشهر تمكيناً لاصحاب المولدات من شراء مادة المازوت تحض أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الجهود من أجل مراقبة حسن تنفيذ التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك “.

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