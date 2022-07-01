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إقتصاد

وقفة احتجاجية لفاعليات بيروتية بسبب قطع المياه مطالبين باجراء تحقيق جدي

By cedro


أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عددا من المخاتير والفاعاليات البيروتية و”ملتقى الجمعيات البيروتية” نظموا وقفة إحتجاجية أمام مؤسسة مياه بيروت في تلّة الخياط، في حضور عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ، “استنكاراً لما يتعرّض له أبناء العاصمة بيروت والمقيمون فيها من عقاب ممنهج نتيجة لقطع المياه عنهم” .

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 تخلل الإحتجاج كلمات لكل من المختار يوسف عيتاتي وممثل ملتقى الجمعيات البيروتية رامي عيتاني ، بالإضافة لكلمة من ممثل” الجمعية الأهلية لأبناء بيروت” المختار عبد الرحمن يموت .  وشددت الكلمات  على “رفض الجريمة الممنهجة التي يتعرض  لها أبناء العاصمة بسبب انقطاع المياه والكهرباء وكل الوسائل الحياتية الأساس عنهم “، مطالبين  ب”إجراء تحقيق جدي بالموضوع ودعوة نواب العاصمة والمسؤولين فيها لتحمل مسؤولياتهم تجاه العاصمة وأهلها ، تحت طائلة العودة الى الشارع  والتصعيد ودعوة جميع الأهالي الى وقف دفع الفواتير حتى عودة المياه الى العاصمة وإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة ” .

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