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إقتصاد

انخفاض أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من الركود

By admin
Refilling fuel view from inside of gas tank of a car

انخفضت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.
وبحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 % إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.4 % إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار. وانخفض الخامان بنحو 3 % أمس بحسب رويترز.

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