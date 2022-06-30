Homeجولة لمراقبي الاقتصاد في افران النبطيةإقتصاد جولة لمراقبي الاقتصاد في افران النبطية By cedro 06/30/2022 شارك جال مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية بمؤازرة دوريات الأمن العام في الافران في المدينة ، وسجلوا أن ان الافران تبيع الخبز بالسعر الرسمي. مواضيع متعلقة تجمع المالكين: الحكومة وقضاة اللجان يتحملون تداعيات سقوط… 06/30/2022 تاتش تباشر غدا بتطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات والبيانات… 06/30/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادافرانالاقتصادالنبطيةجولةعاجللمراقبي شارك
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