جولة لمراقبي الاقتصاد في افران النبطية

جال مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية بمؤازرة دوريات الأمن العام في الافران في المدينة ، وسجلوا أن ان الافران تبيع الخبز بالسعر الرسمي.

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