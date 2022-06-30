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إقتصاد

جولة لمراقبي الاقتصاد في افران النبطية

By cedro


جال مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية بمؤازرة دوريات الأمن العام في الافران في المدينة ، وسجلوا  أن ان الافران تبيع الخبز بالسعر الرسمي.

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