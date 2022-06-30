تعميم لتعاونية موظفي الدولة قضى بزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية أربعة أضعاف

صدر المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، تعميم حمل الرقم 4/2022/، لفت فيه الى انه “نظرا للظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وانعكاسها الكارثي على المواطنين، لا سيما على المستفيدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، خاصة بعد ان فقدت رواتب الموظفين قيمتها الفعلية، حيث تدنت الى ما يقارب ال 5 في المائة، وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش عائلاتهم، بحده الانساني الادنى وسداد الفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة.



وبعد اجراء الدراسات المالية اللازمة، وتخفيفا عن كاهل المستفيدين، وخلافا لاي قرار سابق، لا سيما القرار رقم 3/2021، تاريخ 29/7/2021، والقرار رقم 4/2021، تاريخ 1/9/2020، قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة ما يلي:

– اولا: زيادة تعرفة الاعمال الطبية الاستشفائية لاربعة اضعاف عما كانت عليه في الاول من تموز عام 2021، اي ما يقارب 400 في المائة.



تعتمد التعرفات الجديدة وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها.



– ثانيا: زيادة تعرفة الاعمال الطبية المعتمدة: الفحوصات المخبرية، الصور الصوتية والمعناطيسية، اتعاب الاطباء، وكذلك تعرفات علاجات الاسنان لاربعة اضعاف عما كانت عليه في الاول من شهر آب عام 2021، اي ما يقارب ال 400 في المائة.



– ثالثا: يعمل بهذا القرار ابتداء من الاول من شهر تموز 2022، ويعمم على جميع وحدات التعاونية والمستفيدين من تقديماتها والمستشفيات المتعاقدة معها.

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