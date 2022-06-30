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إقتصاد

وزير الاتصالات عن الأسعار الجديدة: هذا الخبر غير صحيح

By admin


صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: “ينفي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، نفيا قاطعا صحة الاخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة.

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ويؤكد الوزير القرم ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وان قرار تعرفة الاتصالات الجديدة سيعمل به ابتداء من 1 تموز، ويمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة “اوجيرو” وبشركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش”.”

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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