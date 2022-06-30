Homeتأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب؟ إقتصاد تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب؟ By admin 06/30/2022 شارك ترددت معلومات ليلاً، عن اتجاه وزير الاتصالات جوني قرم إلى تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب بدلاً من 1 تموز.اللواء مواضيع متعلقة ألفا اعلنت تحديث التعرفة اعتبارا من غد الجمعة 06/30/2022 تجمع المالكين: الحكومة وقضاة اللجان يتحملون تداعيات سقوط… 06/30/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. آب؟ إقتصادالاتصالاتالجديدةتأجيلتعرفةتنفيذعاجلقرار شارك
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