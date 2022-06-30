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إقتصاد

تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب؟ 

By admin


ترددت معلومات ليلاً، عن اتجاه وزير الاتصالات جوني قرم إلى تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة إلى 1 آب   بدلاً من  1 تموز.
اللواء

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