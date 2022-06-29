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إقتصاد

كركي: أضاليل بحق الضمان وسندعي على كاتب مقال جريدة الأخبار

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إعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أن الصحافي محمد وهبي “نشر كعادته، مجموعة من الأضاليل والأخبار المفبركة والأمنيات المغرضة  التي تسيىء لسمعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، التي ما تزال،  بالرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها البلاد، تقاوم من أجل صون وحماية حقوق المضمونين”.  

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وقال في تصريح اليوم: “حيث أنّ إدارة الصندوق منشغلة بما هو فيه صلاح لمستقبل الضمان، وليس لديها متّسع من الوقت للدخول في مهاترات لا تسمن ولا تغني، سوف يتمّ الإدّعاء على كاتب المقال أمام القضاء المختص. كما تأمل إدارة الصندوق من نظيرتها في جريدة الأخبار والتي تكنّ لها الاحترام الكبير أن تضع حدّا لهذا النوع من الافتراءات المسيئة للعلاقة الجيّدة التي تربط بينها وبين الصندوق على الصعد كافّة”. 

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