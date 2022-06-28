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إقتصاد

بوشكيان أفاد الجمارك بآلية تسليم إرساليات البضائع

By cedro
بوشكيان

وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك عن “آلية تسليم إرساليات البضائع بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000(قانون الجمارك)، وأفاد فيه “بالموافقة إعتباراً من تاريخه ولغاية 31/7/2022، على تسليم إرساليات البضائع التي تخضع للتحليل أو التأشير من قبل الدوائر أو المصالح التابعة لوزارة الصناعة ضمن الأصول التي تحدّدها إدارة الجمارك؛ على أن لا يتم التصرّف بالبضاعة إلا بعد قيام الموظفين المختصين لدينا بسحب العيّنات النظامية لإجراء التحاليل المطلوبة وصدور النتائج بشأنها واتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك”.

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