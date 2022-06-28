سعر الدولار الثلاثاء 28 حزيران 2022.. اللبنانيون سيودعون الـWhatsapp وفواتير اشتراك المولدات بالدولار

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم في لبنان.. خلال تعاملات الثلاثاء 28 حزيران 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

يتراوح سعر الدولار قبل ظهر اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء، بين 29.000 – 29.200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

تراوح سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء، بين 29.250 – 29.350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً

يستعدّ أصحاب المولدات لإصدار فواتيرهم الجديدة نهاية شهر حزيران الجاري، في وقتٍ ينتظرون فيه من وزارة الطاقة طرحَ التسعيرة الجديدة للكيلوواط والمقطوعة الشهريّة.

ومن المُتوقع أن تصدر الوزارة التسعيرة المنتظرة خلال اليومين المقبلين، وتشيرُ مصادر ناشطة في قطاع المولدات إلى أن سعر الكيلوواط قد يتجاوز الـ15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ المقطوعة الشهرية، فقد تُبقي وزارة الطاقة عليها وفق سعر 220 ألف ليرة لبنانية، لكن هذا الأمر غير محسوم حتى الآن.

ماذا عن فواتير الدولار؟

في المقابل، دأب عددٌ من أصحاب المولدات على إبلاغ مشتركيهم رسمياً بأنهم سيتقاضون فواتيرهم الشهرية بالدولار الأميركي، ما يعني أنه لن يكون هناك أي التزامٍ بتسعيرة وزارة الطاقة لناحية الكيلوواط.

اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!

كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: قد نشهد بدءاً من يوم الجمعة المقبل تحوّلاً في نمط عيش المواطن اللبناني خصوصاً الشباب والشابات، الذي سيبدأ التفكير ملياً قبل استلقائه لساعات حاملاً هاتفه الخلوي لتصفح الانترنت او بالأخصّ للتواصل عبر

««whatsapp» الذي وصف بشرارة الثورة، او لولوج مواقع التواصل الاجتماعي مثل ««فيسبوك»، ««تويتر»، «انستغرام» «تيك توك» وغيرها.

سوف تشهد كلفة الاتصالات وباقات الانترنت بدءاً من اواخر الاسبوع الجاري، ارتفاعاً يبلغ حوالى 4 أضعاف و7 أضعاف على التوالي، ولن تعود كلفة الانترنت في لبنان من الأدنى في العالم بغض النظر عن جودتها، بل ستصبح خارج القدرة الشرائية لمعظم المواطنين الذين لم تُعدّل رواتبهم لتواكب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع واحتسابها على دولار السوق السوداء.

ورغم انّ رفع كلفة الاتصالات أمر لا بدّ منه لتأمين استمرارية القطاع، إلّا انّ طرح بطاقات مسبقة الدفع جديدة لذوي الدخل المحدود بقيمة 4,5 دولارات أي بحوالى 112 الف ليرة، لا تلبّي طموحات ومتطلبات شريحة كبيرة من اللبنانيين من الشباب والطلاب ورواد الاعمال الذين يحتاجون الى أكثر بكثير من 500 ميغابايت شهرياً للتواصل مع العالم

تتضمن البطاقات المسبقة الدفع التي سيتمّ طرحها في الاول من تموز بالتوازي مع تعديل كلفة الاتصالات والانترنت، بطاقتين مسبقة الدفع من شركة «تاتش»، الاولى برصيد 4.5 دولارات توفّر لصاحبها 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر صالحة لـ 35 يوماً، على ان يتحوّل الرصيد الحالي للمشتركين بالخطوط المسبقة الدفع، وفقاً لسعر صيرفة اليومي الى الدولار، أي انّ رصيداً حالياً بقيمة 150 الف ليرة سيصبح 6 دولارات يوم الجمعة، توفّر لصاحبها حوالى 78 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و34 دقيقة تخابر. اما البطاقة الثانية من «تاتش»، فهي بقيمة 7 دولارات سيتمّ بيعها ايضاً على سعر صرف منصّة صيرفة اليومي والذي يتراوح حالياً عند حدود الـ25 الف ليرة أي ما يعادل 175 الف ليرة، توفّر لصاحبها 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق تخابر.

اما بالنسبة لشركة «الفا»، فسيصبح سعر البطاقة المباعة حالياً بـ 22.73 دولاراً (أو 34 ألفاً على سعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولارات، أي ما يعادل حوالى 190 ألف ليرة عند احتساب الكلفة على سعر صرف صيرفة حالياً، على ان تبقى مدة صلاحية البطاقة، أي الشهر، على حالها دون تعديل. اما أسعار بطاقات الإنترنت عند تطبيق التعرفة الجديدة في الأول من تموز ستصبح كالتالي: 3.5 دولارات لباقة الـ 500 (87 الف ليرة)، 13 دولاراً لباقة الـ20GB (325 الف ليرة)، و19.50 دولاراً لباقة الـ40GB (487 الف ليرة).

في المحصّلة، فإنّ أدنى كلفة شهرية للحصول على بطاقة مسبقة الدفع تبلغ حوالى 100 الف ليرة على سعر صيرفة الحالي، علماً انّها توفّر 500 ميغابايت فقط شهرياً لصاحبها.