خطر العتمة الشاملة يلوح في الافق

لا تبدو الاجواء مبشرة “كهربائيا”، وخطر العتمة الشاملة يلوح في الافق، في ظل الاخفاق حتى الان في ايجاد بديل عن الفيول العراقي المفترض وقف تدفقه في ايلول. فالاتصالات مع الكويت لم تثمر بعد، فيما لا تزال العقبات السياسية قائمة امام تمرير خطة وزير الطاقة لزيادة التعرفة، ربطا بزيادة ساعات التغذية التي تحتاج ايضا الى اقناع مصرف لبنان بصرف مبالغ بالدولار لتأمين الفيول؟

وفي خطوة ستزيد من معاناة اللبنانيين، اعلنت كهرباء لبنان “وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة لخمسة أيام وانخفاض في الإنتاج الحراري بسبب تدني كميات مادة الغاز أويل الموردة شهريا”!

الديار

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