رئيس اتحاد نقابات عمال عمال الشمال: لاقرار الاعتمادات اللازمة لتسيير أمور الضمان وانتخاب مجلس جديد للصندوق

توقف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد في بيان، عند “تعطل دوائر صندوق الضمان في العاصمة عن العمل”، مذكرا بأن “آلاف المواطنين متضروين من ذلك”. وقال: “نحن في كل مناسبة نلفت الى ما يعانيه الضمان الاجتماعي وضرورة اعادة النظر في مداخليه وزيادتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة واحتياجات المضمونين المستفيدين منه. ان هذا التطوير المنشود هو في صلب الحاجات اللبنانية الملحة ولو غض البعض او معظم المسؤولين نظرهم عن ذلك”.



أضاف: “نضيف الى ما ورد مطلبنا بتجديد روح ونصاب مجلس الإدارة وتلافي العصيان الذي يمارسه بعض الأعضاء بمزاجية سلبية تضغط على عمل المجلس وتصيبه بالشلل في بعض الأحيان، تارة بذرائع معينة وتارة بلا ذرائع ولو تلك غير الموضوعية. لذلك، فإننا نطالب بداية بانتخاب مجلس جديد وتيسير أمور الضمان راهنا بلإقرار الاعتمادات اللازمة والا فان التعقيد سينعكس على الناس وعلى الفقير دون سواه”.

ونوه ختاما بالجهود التي يبذلها “المدير العام للضمان لتوفير مادة المازوت السبب الرئيسي في توقف العمل، وهو ينطلق في مسعاه من حرصه على ديمومة العمل وتسيير شؤون الناس”.