نقابة موظفي مصرف لبنان : اضراب تحذيري واقفال ليوم واحد غدا

اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان انها “عقدت قبل ظهر اليوم جمعية عمومية للتشاور واتخاذ القرار المناسب بخصوص الملاحقات القضائية والادعاءات التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها.

وبناء على التداول والتشاور، وحرصا على المصلحة العامة ولتامين الرواتب والاجور للقطاع العام في اخر الشهر. قررت الجمعية العمومية، وبالاجماع اعلان اضراب تحذيري واقفال ليوم واحد نهار الثلاثاء الواقع فيه 28 حزيران 2022 ودعوة الموظفين لتنفيذ وقفة احتجاجية عند الساعة الحادية عشرة صباحا في باحة المركز الرئيسي في بيروت من اجل مناشدة المعنيين لمعالجة الوضع الظالم الذي يتعرض له مصرف لبنان وتجنبا للتصعيد في المرحلة المقبلة.

كما وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة اتخاذ الخطوات اللازمة ومتابعة المسار القضائي مع الجهات المختصة”.