أسعار المحروقات.. تسعيرة جديدة وارتفاع إضافي.. ماذا عن الغاز؟

أسعار المحروقات.. تسعيرة جديدة وارتفاع إضافي.. ماذا عن الغاز؟

أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة أسعار جديدة للمحروقات، جاءت على الشكل التالي:

بنزين 95: 677000 (+7000)

بنزين 98: 688000 (+8000)

مازوت: 762000 (+10000)

الغاز: 356000 (+5000)