Homeأسعار المحروقات.. تسعيرة جديدة وارتفاع إضافي.. ماذا عن الغاز؟إقتصاد أسعار المحروقات.. تسعيرة جديدة وارتفاع إضافي.. ماذا عن الغاز؟ By admin 06/27/2022 شارك أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة أسعار جديدة للمحروقات، جاءت على الشكل التالي: مواضيع متعلقة رئيس اتحاد نقابات عمال عمال الشمال: لاقرار الاعتمادات… 06/27/2022 انطوان حبيب كشف عن إقبال كثيف على قروض مصرف الإسكان 06/27/2022 بنزين 95: 677000 (+7000)بنزين 98: 688000 (+8000)مازوت: 762000 (+10000)الغاز: 356000 (+5000) مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسعارإضافيإقتصادالغاز؟المحروقاتتسعيرةماذاوارتفاع شارك
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