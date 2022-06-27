Cedar News
أخبار لبنان والعالم


إقتصاد

أسعار المحروقات.. تسعيرة جديدة وارتفاع إضافي.. ماذا عن الغاز؟

By admin


أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة أسعار جديدة للمحروقات، جاءت على الشكل التالي:

مواضيع متعلقة

رئيس اتحاد نقابات عمال عمال الشمال: لاقرار الاعتمادات…

انطوان حبيب كشف عن إقبال كثيف على قروض مصرف الإسكان

بنزين 95: 677000 (+7000)
بنزين 98: 688000 (+8000)
مازوت: 762000 (+10000)
الغاز: 356000 (+5000)

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
إقتصاد

كهرباء لبنان: معمل الزهراني خارج الخدمة وانخفاض في الإنتاج

إقتصاد

نقابة موظفي مصرف لبنان : اضراب تحذيري واقفال ليوم واحد غدا

إقتصاد

وزارة المالية : قبض مستحقات العملية الانتخابية غدا من صناديق المحتسبيات المحلية

إقتصاد

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 27 حزيران 2022.. الدولار سيرتفع اذا..!

إقتصاد

تأخير الرواتب يُهدّد بـ«اشتباكات وظيفية»

إقتصاد

 لا دولار على الـ1500 ليرة بداية من تموز

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الصين تقدم 1500 دولار لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى…

احتجاجات أوروبا.. عندما ينقلب السحر على الساحر!￼

سعر الدولار اليوم في لبنان الاحد 26 حزيران 2022.. الدولار…

«الأمم المتحدة»: تضخم أسعار المواد الغذائية قنبلة موقوتة ..…

ارتفاع أسعار النفط 2.5%.. طلب قوي وشح في المعروض

1 من 982

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com