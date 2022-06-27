لا دولار على الـ1500 ليرة بداية من تموز

لا دولار على الـ1500 ليرة بداية من تموز

المزيد من الانهيارات المعيشية منتظر مع بداية شهر يوليو، والتسعيرة الجديدة للاتصالات الهاتفية والإنترنت التي سيتم احتسابها على منصة «صيرفة»، أي على دولار يتجاوز 24 ألف ليرة، ووداعا لدولار 1500 ليرة.

الأنباء الكويتية