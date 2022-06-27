Home لا دولار على الـ1500 ليرة بداية من تموزإقتصاد لا دولار على الـ1500 ليرة بداية من تموز By admin 06/27/2022 شارك مواضيع متعلقة رئيس اتحاد نقابات عمال عمال الشمال: لاقرار الاعتمادات… 06/27/2022 انطوان حبيب كشف عن إقبال كثيف على قروض مصرف الإسكان 06/27/2022 المزيد من الانهيارات المعيشية منتظر مع بداية شهر يوليو، والتسعيرة الجديدة للاتصالات الهاتفية والإنترنت التي سيتم احتسابها على منصة «صيرفة»، أي على دولار يتجاوز 24 ألف ليرة، ووداعا لدولار 1500 ليرة. الأنباء الكويتية مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالـ1500بدايةتموزدولارعاجللاليرة شارك
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