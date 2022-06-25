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إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط 2.5%.. طلب قوي وشح في المعروض

By admin


ارتفع النفط أكثر من اثنين بالمائة اليوم الجمعة مدعوما بنقص المعروض وقوة الطلب على الرغم من اتجاه الخام لتسجيل انخفاض لثاني أسبوع على التوالي وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 2.5 بالمائة إلى 112.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 107.29 دولار للبرميل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الخميس إن التزام البنك المركزي الأمريكي بكبح جماح التضخم “غير مشروط” ، مما زاد المخاوف بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة والتي ستلقي بظلالها على الأسواق المالية، وذلك بحسب رويترز.
واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند حاجز 147 دولارا الذي بلغه عام 2008 مع تسبب الحرب الروسية لأوكرانيا في تفاقم نقص الإمدادات في وقت يتعافى فيه الطلب من آثار جائحة كوفيد-19.

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