مئة منحة من شركة “EV Electra” بالتّعاون مع ” Le Cnam Liban” في الهندسة المتخصصة بالمركبات الكهربائية

مئة منحة من شركة “EV Electra” بالتّعاون مع ” Le Cnam Liban” في الهندسة المتخصصة بالمركبات الكهربائية

نظراً لكثرة الطلبات التي وردتها وحيث أن البعض لم يتمكن من تقديم طلباتهم في الوقت المحدد، تعلن شركة “EV Electra” لتصنيع السيّارات الكهربائيّة عن تمديد تقديم الطلبات للحصول على واحدة من المئة منحة دراسيّة (100)التي ستقدمها الشركة للطلاب من حملة الشهادة الثانوية أو البكالوريا المهنيةالذين يرغبون في متابعة الدراسة في مجال تقنيات السيارات الكهربائية عبردورات تعليمية نظرية وتطبيقية تنظمها جامعةLe Cnam Liban

يبدأ برنامج التدريب المكثف اعتباراً من تشرين الأول 2022 وينتهي في شباط 2024. يتوجب على الطلاب المقبولين والذين يجتازون امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح القيام بالتدريب الداخلي في مقر EV Electra في خلدة – الشويفات.

سيحصل الطلاب الناجحون على شهادة معتمدة “فني محترف في التكنولوجيا الكهربائية” مع تخصص في السيارات الكهربائية، الصادرة عن الـ Cnam في باريس (فرنسا). تخوّل هذه الشهادة حامليها العمل كفنيين في مجال تصنيع وتركيب وتصليح السيارات الكهربائية، كما ويمكنهم متابعة الدراسة في الهندسة الكهربائية في Cnam Liban .

على الرّاغبين تقديم طلبهم قبل 4 تموز 2022 على الرابط التالي:https://evelectra.com/scholarship-application/

سيتم التواصل مع المرشحين من قبل قسم الموارد البشرية والذي سيتولى متابعة الطلب والإجراءات اللاحقة.

نيذة عن “EV Electra”

هي أوّل شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في لبنان والشرق الأوسط. تهدفالشركة في المقام الأول الى المساهمة في إيجاد بيئة نظيفة وسليمة حيث التزمت الشركة بتصنيع السيارات الكهربائية التي تعمل على البطاريات بدون إنبعاثات ملوثة للبيئة. رغبةً منها في دعم الصناعة الوطنية وإيماناً منها بالكفاءات الشابّة، عمدت الشركة إلى إنشاء مصانعها ومراكز البحث والتطوير في لبنان .

نبذة عن ” “ISSAE- Cnam Liban

هو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (Cnam Liban)- المركز اللبناني المرتبط بالمعهد الوطني للفنون والمهن (Cnam) في باريس.

والـCnam مؤسسة تعلبم عالي فرنسية مخصصّة للتعليم المستمر وتهدف إلى توفير التعليم والتدريب المهني وإجراء البحوث العلمية لتعزيز الصناعةوالقطاعات الإنتاجية الأخرى كما ودعم الإندماج المهني المبكر للطلاب في سوق العمل وذلك في إختصاصات الهندسة والإقتصاد والإدارة.

تتوجه البرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها الـCnam إلى العاملين الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الإقتصادية.