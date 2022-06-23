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إقتصاد

الاسمر اعلن دعمه مطالب عمال وموظفي بلديتي طرابلس والميناء: للإحتكام إلى القانون والحس الوطني

By cedro


أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، دعمه المطلق لعمال وموظفي ومياومي بلديتي طرابلس والميناء وللاتحاد العام لنقابات عمال الشمال بشخص رئيسه شادي السيد “في سعيهم الدائم ومطالبتهم للحصول على حقوقهم بعيدا من التجاذبات والصراعات المناطقية والاتهامات والكلام النابي من أية جهة أتى”.

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وطلب من وزير الداخلية “المعالجة الإيجابية لكل مطلب حق يتعلق بزيادة الأجور والدرجات الإستثنائية وبدل النقل والمنح الإجتماعية لعمال وموظفي ومياومي بلدتي طرابلس والميناء”.

كما طلب من الجميع “الإحتكام إلى القانون والحس الوطني والإنساني في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن”.

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