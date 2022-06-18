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وزارة الصحة: 490 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي “490 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1103264، كما تم تسجيل حالتي وفاة”. 

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