Homeوزارة الصحة: 490 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنانيات وزارة الصحة: 490 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/18/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي “490 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1103264، كما تم تسجيل حالتي وفاة”. مواضيع متعلقة رابطة المهني: البيان المتداول باسمنا عن مقاطعة الإمتحانات… 06/18/2022 توقيف 3 اشخاص في صحراء الشويفات وضبط كمية من المخدرات 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانلكوروناماذاوزارة شارك
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