وزارة الصحة: 490 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 490 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي “490 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1103264، كما تم تسجيل حالتي وفاة”.