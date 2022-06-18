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لبنان

الوطني الحر يوضح مسألة الشروط للمشاركة في الحكومة

By cedar


رأى “التيار الوطني الحر” في بيان اليوم، أن “الكلام الكاذب عن مطالب وشروط تنسب زورا الى التيار الوطني الحر في الملف الحكومي، كثر في الأيام الأخيرة”.
 
وقال: “التيار الوطني الحر الذي يريد سريعا تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة، يؤكد أنه لا يتواصل إطلاقا مع أي فريق أو جهة عن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتا مع أي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، عن مطالب أو شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في أي حكومة”.
 
وختم: “تاليا، يكفي هذا الواقع ليسقط كل ترويج كاذب ومشبوه وغرضي عن شروط ومطالب تشاع في الإعلام وتنسج حولها المقالات والتحاليل والربورتاجات الكاذبة”.

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