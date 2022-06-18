توقيف منفذي جريمة قتل مواطن في حي السلم

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات للحد من الجرائم الجنائية الهامة، وبعد أن أقدم مجهولون بتاريخ 9-6-2022 على إطلاق النار باتجاه المواطن: م. س. (من مواليد العام 1993) في محلة حي السلم- الضاحية الجنوبية، الذي ما لبث أن فارق الحياة.



على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى قطعات الشعبة المختصة لتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية وكشف هويات الفاعلين وتحديد أماكنهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الفورية التي قامت بها دوريات الشعبة في المنطقة المذكورة، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ويدعى: م. ج. (من مواليد العام 1995، سوري).



بالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في حي السلم، حيث كان يقوم بتقديم واجب العزاء لذوي الضحية. بالتحقيق معه، اعترف انه شارك في جريمة القتل، بسبب خلافات مع المجني عليه حول ترويج المخدرات، وذلك بعد استدراج المغدور إلى موقف حي السلم، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين، هم: ع. ف. (من مواليد العام 2003، لبناني)، خ . ج. (من مواليد العام 2001، لبناني) وم. ن. (من مواليد العام 2000 سوري).



بتاريخ 11-6-2022، تم توقيف الثلاثة المذكورين. بتفتيش منزل الأخير، ضبطت عناصر الشعبة كمية من الحبوب المخدرة. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة مشاركتهم في تنفيذ جريمة القتل، واعترف (م. ن.) أنه أطلق النار باتجاه المغدور بتحريض من تاجر مخدرات، مطلوب للقضاء يدعى: ع. ع. (من مواليد العام 1990، لبناني)، وهو متوار عن الأنظار.



أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ع. ع.) المذكور، بناء على إشارة القضاء المختص، وما زال العمل مستمرا لتوقيفه”.

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