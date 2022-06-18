طرح اسم حفيدة رئيس حكومة راحل لتشكيل الحكومة الجديدة

طرح رئيس أحد الأحزاب «السيادية» اسم حفيدة رئيس الحكومة الراحل عبدالله اليافي، سارة اليافي لتشكيل الحكومة الجديدة، كما ذكرت نداء الوطن.

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