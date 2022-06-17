Homeوفاة مواطن اثر سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطارلبنان وفاة مواطن اثر سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار By cedar 06/17/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك، عن وفاة المواطن إ. ب. جراء سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار. ونقل جثمانه إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة. مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اثربلدةحديدسقالةسقوطهشمسطارعاجللبنانمواطنوفاة شارك
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