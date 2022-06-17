وفاة مواطن اثر سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار

وفاة مواطن اثر سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك، عن وفاة المواطن إ. ب. جراء سقوطه عن سقالة حديد في بلدة شمسطار. ونقل جثمانه إلى براد إحدى مستشفيات المنطقة.