سعيد الأسمر طالب بمعالجة قضية جورج توما بحسب القانون وألا يبقى موقوفا بشكل تعسفي

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر عبر “تويتر”: “شاركت في وقفة تضامنية لإخلاء سبيل الموقوف جورج توما الذي أوقف ظلما منذ أشهر عدة على خلفية أحداث عين الرمانة بقرار تعسفي من قبل القاضي في المحكمة العسكرية فادي عقيقي، مع عشرات الشباب الآخرين الذين تم الادعاء عليهم ظلما، ولا يزالون منذ أشهر عدة محرومين من عائلاتهم ‏بغياب أي أدلة ملموسة تثبت تورطهم أو حتى وجودهم يوم الاعتداء على السكان الآمنين في عين الرمانة”.



أضاف: “أما بالنسبة إلى جورج توما فلا توجد حتى الساعة أي أدلة حسية تثبت تورطه في الاتهامات الموجهة اليه”.



وتابع: “لذلك، أطالب قيادة الجيش والقضاة الشرفاء الذين يتابعون هذه القضية إبراز الأدلة الموجودة في حوزتهم حتى تأخذ العدالة مجراها وتتم معالجة قضية جورج توما بحسب القانون ولا يبقى موقوفا بشكل تعسفي”.

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