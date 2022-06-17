قائمقام حاصبيا تابع مشكلة انقطاع المياه في القضاء

عقد قائمقام حاصبيا رواد سلوم اجتماعا، في مكتبه في سرايا حاصبيا، لمتابعة مشكلة انقطاع المياه في قرى القضاء وبلداته.



وضم الاجتماع رئيس مكتب مخابرات حاصبيا النقيب أشرف ياسين وعددا من رؤساء البلديات المعنية وممثلا عن اتحادي بلديات الحاصباني والعرقوب ومسؤول مكتب مياه حاصبيا.



وتم البحث في أسباب المشكلة المستجدة وسبل معالجتها لإعادة تغذية القرى والبلدات بمياه الشفة.



وأوعز القائمقام سلوم إلى “الفرق الفنية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مباشرة عملها بدءا من صباح يوم الغد، بما يضمن عدالة توزيع المياه بين قرى بلدات القضاء كافة”، واعدا ب”متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لزيادة تغذية محطة الضخ بالتيار الكهربائي”.



وتمنى سلوم على “المواطنين ترشيد استهلاك المياه والتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية لتجاوز هذه الظروف الصعبة”.

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