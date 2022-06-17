نجاة عون: رأيي بالرئيس نبيه بري ينحصر بخبرته البرلمانية

غردت النائبة نجاة عون عبر حسابها على تويتر: ‏”توضيحاً للكلام الذي صدر عنّي خلال مقابلة الـ otv وردود الفعل التي أثارتها، يهمني أن اوضح ان رأيي بالرئيس نبيه بري ينحصر بخبرته البرلمانية وليس تبرئته وتبرئة الطبقة السياسية من المسؤولية عما وصلت اليه البلاد اقتصادياً واجتماعياً وامنياً”.

وأضافت: وعليه اؤكد التزامي ببرنامجي الانتخابي والعمل على تحقيق التغيير الذي نريده جميعاً، خصوصاً وأنني ملتزمة بالعمل بكل شفافية “فوق الطاولة” خلافاً لطريقة عمل احزاب السلطة الذين يتخاصمون في العلن ويتقاسمون الحصص والمغانم.