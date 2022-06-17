بالصورة.. حادث سير في البربارة

افادت معلومات عن حصول حادث اصطدام في منطقة البربارة وقد هرعت عناصر الدفاع المدني الى المنطقة دون معرفة الاصابات، وقد تسبب الحادث بزحمة سير.

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