Homeوزارة الصحة: 442 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 442 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/17/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل ” 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1102774 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانلكوروناماذاوزارة شارك
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