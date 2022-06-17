وزارة الصحة: 442 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 442 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل ” 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1102774 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.