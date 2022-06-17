تلاعب بسعر الصرف بأوقات محددة على نحو الكتروني بالغ السرعة

تمضي عمليات التلاعب بسعر الصرف، بأوقات محددة بين الإفتتاح والعصر، على نحو الكتروني بالغ السرعة، كما ذكرت اللواء.

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