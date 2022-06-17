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وزير حالي قدّم سيرته الذاتية للحصول على وظيفة لدى شركة فرنسية

By admin


قدم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني، كما ذكرت النهار.

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