وزير حالي قدّم سيرته الذاتية للحصول على وظيفة لدى شركة فرنسية

وزير حالي قدّم سيرته الذاتية للحصول على وظيفة لدى شركة فرنسية

قدم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني، كما ذكرت النهار.