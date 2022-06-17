Homeوزير حالي قدّم سيرته الذاتية للحصول على وظيفة لدى شركة فرنسيةأسرار وزير حالي قدّم سيرته الذاتية للحصول على وظيفة لدى شركة فرنسية By admin 06/17/2022 شارك قدم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني، كما ذكرت النهار. مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالذاتيةحاليسيرتهشركةعاجلفرنسيةقدملبنانللحصولوزيروظيفة شارك
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