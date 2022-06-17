Homeقتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 06/17/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة بالصور: حفل التخرج الثاني والثلاثون لعام 2021-2022 لطلاب… 06/18/2022 شرطة بلدية المطيلب أوقفت سارق سيارة 06/18/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجلقتيللبنان شارك
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