شكوى لرحمة ضد مجهول بعد “مقال كاذب تشوبه التساؤلات” عن علاقته بمجزرة اهدن

تقدم النائب السابق المحامي إميل رحمة بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، بواسطة وكيله القانوني المحامي توفيق حبشي، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً، وذلك “على خلفية افتراء جنائي واختلاق جرائم والتحريض على القتل والإيذاء وإثارة الفتن والإخلال بأمن الدولة القومي والقدح والذم وإساءة السمعة والتحقير”.

وجاءت الشكوى “على خلفية كتابة أحدهم على موقع التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) مقالاً كاذباً تم تداوله بصورة مغرضة تشوبها الكثير من التساؤلات، حول علاقة المدعي بالمجزرة المشؤومة في بلدة إهدن، والتي أودت بالعديد من الضحايا الأبرياء، من أبرزهم نجل رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية وزوجته وإبنته”.

وقد اتخذ رحمة صفة الإدعاء الشخصي طالباً “إحالة الشكوى أمام الضابطة العدلية المختصة للتحقيق بها وتبيان هوية الفاعلين ليصار الى إحالتهم مخفورين أمام المرجع الجزائي المختص، ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم بجرائم الإفتراء الجنائي والتحريض على القتل والإيذاء وإساءة السمعة، كما تدريكهم العطل والضرر الذي سنقدره لاحقاً، والرسوم والمصاريف والأتعاب من أي نوع”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.