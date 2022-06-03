بالصور: جريح جراء حادث سير على طريق عام فيطرون 06/03/2022 شارك نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ جريحاً إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام فيطرون – كسروان. مواضيع متعلقة وزير الداخلية طلب إلى قوى الأمن إزالة عوائق في بيروت وفتح… 06/03/2022 العلية: إتهام ادارة المناقصات بالتقاعس مردود الى مصدره في… 06/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بالصورجراءجريححادثسيرطريقعامعلىفيطرونلبنان شارك
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