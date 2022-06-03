بالصور: جريح جراء حادث سير على طريق عام فيطرون

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ جريحاً إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام فيطرون – كسروان.

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