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بالصور: جريح جراء حادث سير على طريق عام فيطرون

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٦/٠٣ جريحاً إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام فيطرون – كسروان.

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